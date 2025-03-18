Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области: враг остановлен на границе, понеся потери

Утром 18 марта украинские войска предприняли атаку в Краснояружском районе Белгородской области. Бронегруппы ВСУ выдвинулись из Сумской области к стыку границ Курской и Белгородской областей, используя инженерные машины разграждения (ИМР) для разминирования небольшого участка на границе в районе Прилесья – Графовки.