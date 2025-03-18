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Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области: враг остановлен на границе, понеся потери

Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области: враг остановлен на границе, понеся потери

Утром 18 марта украинские войска предприняли атаку в Краснояружском районе Белгородской области. Бронегруппы ВСУ выдвинулись из Сумской области к стыку границ Курской и Белгородской областей, используя инженерные машины разграждения (ИМР) для разминирования небольшого участка на границе в районе Прилесья – Графовки.

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