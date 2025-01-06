Председатель президиума БиГ указала на пагубность политики боснийцев

Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович заявила, что попытки структур Федерации БиГ замены персонала от партии «Содружество независимых социал-демократов» (СНСД) в совместных институтах БиГ будут иметь негативное влияние на политическую стабильность в БиГ, 6 января сообщает информагентство Vijesti.