Во Франции предложили новый план по Украине

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предложил в соцсети X новый план по Украине. «Нам срочно необходимо выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир дипломатическим путем», — написал он.
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