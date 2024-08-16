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У Белоруссии не будет красных линий при нарушении границы — Лукашенко

У Белоруссии не будет красных линий при нарушении границы — Лукашенко

У Белоруссии не будет никаких красных линий в случае нарушения границы — заявил Лукашенко. По словам белорусского президента, ответ будет мгновенный.

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Комментарии
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Стефания Новак
Когда касается Белоруссии он грозит , тем кто нарушит ЕГо границу , а когда нарушили Российскую границу , он предлагает переговоры? Никаких переговоров, только капитуляция. наши ребята отдают свои жизни не за переговоры, а за ПОБЕДУ!
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3 час.
серый777 котов
А где же твоё исполнение батя союзного договора  о совместном братстве по оружию с русскими в случае нападению на одну из сторон!Значит когда на вашу страну  . не дай бог полезут . мы конечно вместе и по мордам всем им бить будем- а как на нас в курске- то - это ваша земелька . хоть и соседи!
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1 час.
Галина 123
А не надо завидовать. У себя сначала  порядок наведите, а потом посмотрим кому у вас там памятник...
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1 час.

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