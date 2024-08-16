У Белоруссии не будет красных линий при нарушении границы — Лукашенко

Когда касается Белоруссии он грозит , тем кто нарушит ЕГо границу , а когда нарушили Российскую границу , он предлагает переговоры? Никаких переговоров, только капитуляция. наши ребята отдают свои жизни не за переговоры, а за ПОБЕДУ!

серый777 котов

А где же твоё исполнение батя союзного договора о совместном братстве по оружию с русскими в случае нападению на одну из сторон!Значит когда на вашу страну . не дай бог полезут . мы конечно вместе и по мордам всем им бить будем- а как на нас в курске- то - это ваша земелька . хоть и соседи!