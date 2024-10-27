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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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23-летний Сака стал самым молодым игроком с 50 голами в АПЛ в истории «Арсенала», побив рекорд Анри. Но у Тьерри ушло вдвое меньше матчей

Вингер отличился на 9-й минуте матча 9-го тура АПЛ, воспользовавшись передачей Бена Уайта. В 23 года и 52 дня англичанин стал самым молодым футболистом «канониров», забившим 50 голов в АПЛ.

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