Замкомандующего ВВС Украины со скандалом ушел в отставку из-за увольнения министра обороны Федорова

Он назвал это решение «злом для обороноспособности» страныЗаместитель командующего Воздушными силами Украины полковник Павел Елизаров подал рапорт об увольнении из ВСУ в знак протеста против отстранения министра обороны Михаила Федорова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии