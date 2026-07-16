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Замкомандующего ВВС Украины со скандалом ушел в отставку из-за увольнения министра обороны Федорова

Замкомандующего ВВС Украины со скандалом ушел в отставку из-за увольнения министра обороны Федорова

Он назвал это решение «злом для обороноспособности» страныЗаместитель командующего Воздушными силами Украины полковник Павел Елизаров подал рапорт об увольнении из ВСУ в знак протеста против отстранения министра обороны Михаила Федорова.

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