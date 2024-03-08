СМИ: Все машины из России обязаны покинуть Финляндию до 16 марта

Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для зарегистрированных в России автоВсе автомобили, зарегистрированные в России обязаны будут покинуть Финляндию до 16 марта.
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