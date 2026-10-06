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Царьград

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ЗСД закажет новое ПО для водителей за 26 млн рублей

ЗСД закажет новое ПО для водителей за 26 млн рублей

Оператор платной магистрали «Западный скоростной диаметр» объявил конкурс на разработку программного обеспечения для автомобилистов с начальной ценой контракта 26 млн рублей.

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