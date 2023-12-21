Казахский гнев опустится на Россию: "Мы въехали в Париж на лошадях, так сейчас заедем на Красную, не Красную площадь, не важно"

И

Искандер

Кто рискнёт дурковать, отрицая участие «степных» народов в войне 1812г?! Что в трёх казачьих калмыцких полках, что в четырёх ьашкирских, что в иррегулярной коннице. Но оцените современную песню о гордых сыновьях кишлаков из солнечных степей.. «Русский царь Александр I обратился за помощью (мать вашу, САМ?)к казахскому хану, послав ему гонцов. Казахи не отказали царской России. Старший жуз выделил 50 тысяч всадников, Средний жуз – 12 тысяч, Младший жуз – 30 тысяч всадников. 92-тысячная конница двинулась в далекий поход . По пути к казахам присоединились и башкиры (РЖУНИМАГУ). Численность казахско-башкирской конницы перевалила за сотню тысяч. Перед такой силой французы не смогли устоять. Казахско-башкирская конница преследовала французов до самого Смоленска (какой, к лешему, Париж). Эта новость дошла до казахского народа через два века, благодаря французам». Тушите свет. Теперь по делу. Отдельных «казахских» частей в Русской армии не было вовсе и никого никакие жузы собирать-посылать не могли. В военных действиях могли участвовать (в соответствии с действовавшими тогда законами) только обедневшие казахи, ПРОПУЩЕННЫЕ В БАШКИРСКИЕ кантоны, или принявшие христианство. Если добавить небольшое количество букеевских казахов (междуречье Урала и Волги), получается что-то от 5 до 10 тысяч человек. Всего число НАГРАЖДЁННЫХ на этой войне киргиз-кайсаков (так называли тогда казахов) едва превышает ДЕСЯТЬ человек. В общем, бандерлогам, за свою историю в 150 000 выкопавшим Чёрное море, на пятки наступают отважные казахи, в конном строю взявшие Париж. Похоже, старикашка хороном опился. Блин, даже смеяться скучно.