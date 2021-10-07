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Глава СК РФ заявил, что избитого в метро юношу наградят медалью «Доблесть и отвага»

Глава СК РФ заявил, что избитого в метро юношу наградят медалью «Доблесть и отвага»

Москвича Романа Ковалева, пострадавшего в драке с тремя хулиганами в метро, наградят медалью, «доблесть и отвага».

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Виктор
Эти дагестанские бандиты избивают россиян видно от большой любви до русских. Бывает бандиты есть везде, а где русские мужыки ,ведь вагон не был порожним. Читаешь разные комментарии,в России одни герои"весь мир перед нами ляжет" а здесь некому было обуздать 3-х чурок.

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