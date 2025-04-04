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Трамп неожиданно начал подготовку к Гражданской войне в США

Трамп неожиданно начал подготовку к Гражданской войне в США

У глобалистов траур – хоронят ВТО и международную торговлю. Трамп ударил их по самому больному месту по кошельку!  А как всё круто казалось – нарисовать трюликов, отжать по всему миру классные предприятия из реального сектора, подкупить оптом местных чиновников за бусы, производить за пять копеек и продавать по всему миру за много долларов! Потом пришёл Доня и росчерком пера испортил этот прекрасный сон.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... надо всячески поощрять трампу в уничтожении этого всемирного зла- пиндосии...
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15 час.
Владислав Владислав
Интересно!
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7 час.
Владислав Владислав
Поддерживаю! И Англию надо уничтожить! Достали уже!
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7 час.
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