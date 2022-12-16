Давид Григорян: Инструменты, чтобы сделать свою жизнь счастливой, всегда рядом

Что выгоднее: копить на отпуск весь год или взяв кредит, исполнить мечту, а затем платить проценты? Ведь счастливым хочется быть сегодня, а не завтра, через месяц или через год.
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