Сила в правде
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Сила в правде

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Столицу готовят к военной администрации, а энергетика разрушена так, что уже не тянет даже критические объекты

Столицу готовят к военной администрации, а энергетика разрушена так, что уже не тянет даже критические объекты

Ночью по Киеву ударили баллистические ракеты без объявления тревоги, а Зеленский уже проводит встречи с возможными заменителями Кличко.

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