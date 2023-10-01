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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» и «Сочи» имеют одинаковые шансы на победу по мнению букмекеров, но есть классный тренд на первый тайм

«Факел» примет «Сочи» в первом матче воскресенья в РПЛ, котировки на победу команд практически идентичны – 2.

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