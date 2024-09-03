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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куман о Гравенберхе: «Я считал, что ему не хватает концентрации. Кажется, он наконец понял, что от него требуется»

Полузащитник «Ливерпуля» сыграл одну из ключевых ролей в разгроме «МЮ» (3:0) в 3-м туре АПЛ. Главный тренер сборной Нидерландов ответил на восторженные слова одного из журналистов в адрес Гравенберха.

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