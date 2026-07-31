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150 ролей, 30 километров под дождем и 4 года у постели жены: каким был Иван Рыжов вне кино

150 ролей, 30 километров под дождем и 4 года у постели жены: каким был Иван Рыжов вне кино

Этого актера знала вся страна. Мудрый взгляд, легкая прищуренная улыбка — на экранах он часто воплощал образ простого, понимающего дедушки, которого хотелось обнять.

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