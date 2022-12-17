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Всероссийской школьной организации ищут правильное название

В воскресенье в Москве начнется первый съезд Российского движения детей и молодежи. На нем организации, которая должна будет объединить всех российских школьников, а также обеспечить их самореализацию и привить правильные ценности, выберут название.

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