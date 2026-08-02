Политолог Алекс Крайнер заявил, что иностранные кредиторы Украины выступают против урегулирования вооруженного конфликта, так как в случае капитуляции Киева они могут потерять все займы и облигации, которыми владеют.
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