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Кредиторы Украины не хотят завершения конфликта – политолог Крайнер

Кредиторы Украины не хотят завершения конфликта – политолог Крайнер

Политолог Алекс Крайнер заявил, что иностранные кредиторы Украины выступают против урегулирования вооруженного конфликта, так как в случае капитуляции Киева они могут потерять все займы и облигации, которыми владеют.

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