Лавров: НАТО хочет решать вопросы стабильности в Евразии единолично

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс будет препятствовать процессам создания евразийской структуры безопасности, так как хочет единолично решать вопросы стабильности в Евразии.
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