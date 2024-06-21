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Лавров: НАТО хочет решать вопросы стабильности в Евразии единолично

Лавров: НАТО хочет решать вопросы стабильности в Евразии единолично

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс будет препятствовать процессам создания евразийской структуры безопасности, так как хочет единолично решать вопросы стабильности в Евразии.

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