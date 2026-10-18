Православные христиане почитают память апостола Фомы. В народе на праздник отцы отводили повзрослевших сыновей, которые хотели жениться, в сусеки и показывали на некоторые закрома с зерном, которыми они могли пользоваться.
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