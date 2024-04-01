Три школьника обвинили учительницу в домогательствах и испугались

В Индии ученики ложно обвинили в домогательствах нелюбимую учительницу В Индии три ученика 11 класса средней школы захотели избавиться от нелюбимой учительницы и ложно обвинили ее в сексуальных домогательствах.
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