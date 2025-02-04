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ВОЗ: Радиоволны и рак — нет связи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты систематического обзора в журнале Environment International, который не выявил связи между воздействием радиоволн и различными видами рака, включая лейкемию, лимфому, рак щитовидной железы и полости рта.

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