Стеф Карри смазал все 9 бросков из-за дуги в проигранном матче с «Торонто». Последний раз защитник «Голден Стэйт» совершал столько промахов издали 7 лет назад

Разыгрывающий завершил встречу с 9 очками, 6 передачами, подбором и 2 потерями. Последний раз Карри совершал столько промахов из-за дуги в регулярном чемпионате в 2017 году – в победной игре против «Филадельфии» выдал 0 из 11.