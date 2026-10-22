На одном из предприятий Новосибирской области около 10:20 при перекачке химикатов в стационарный резервуар вышло из строя оборудование, и часть жидкости разлилась на открытой площадке.
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