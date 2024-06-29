Нацист Карась: Русские научились обходить нашу ПВО

ВС РФ при атаках украинских объектов усовершенствовали разведку, управляемость и взаимодействие по времени поражения, тогда как ВСУ не могут от всего отстреливаться дорогими западными ракетами, которых не хватает.
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