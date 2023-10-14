Сезон охоты на норку, белку и горностая стартует в Ленобласти

Разрешения могут быть выданы сроком до 28 февраля 2024 года. В воскресенье на территории Ленинградской области откроется любительская и спортивная охота на американскую норку, белку, горностая, лесного хоря, куницу, ласку, а также на рысь.
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