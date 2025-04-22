Нижегородцев приглашают проголосовать за территории для благоустройства в 2026 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля, ФедералПресс. В России дан старт традиционному голосованию, по итогам которого будет определен перечень общественных территорий, где будет выполнено благоустройство в рамках федеральной инициативы «Создание благоприятной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.