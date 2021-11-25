На Украине назвали способ заставить Россию сохранить транзит газа

Украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через украинскую территорию или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток – 2».
Украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через украинскую территорию или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток – 2».
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