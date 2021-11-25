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На Украине назвали способ заставить Россию сохранить транзит газа

На Украине назвали способ заставить Россию сохранить транзит газа

Украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через украинскую территорию или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток – 2».

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