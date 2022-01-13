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Пугающие закономерности: на какие знаки нужно обращать внимание, чтобы спасти свою жизнь

Пугающие закономерности: на какие знаки нужно обращать внимание, чтобы спасти свою жизнь

Разговор по душам   Пугающие закономерности: на какие знаки нужно обращать внимание, чтобы спасти свою жизнь Почему природные аномалии часто происходят одновременно в разных частях света? Как объяснить такие совпадения? Какие природные катастрофы вызывают солнечные затмения? Почему люди опаздывают на роковые рейсы, а потом благодарят судьбу и высшие силы? И может ли человек управлять погодой по своему желанию лишь силой мысли?Опасные затмения«Рога Дьявола» взошли над Торонто, «Затмение Смерти» накрыло Кабул – в этом году пугающее затмение наблюдали над Афганистаном, Сирией, американской Калифорнией, турецким Измиром и российской Сибирью.

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