Разговор по душам Пугающие закономерности: на какие знаки нужно обращать внимание, чтобы спасти свою жизнь Почему природные аномалии часто происходят одновременно в разных частях света? Как объяснить такие совпадения? Какие природные катастрофы вызывают солнечные затмения? Почему люди опаздывают на роковые рейсы, а потом благодарят судьбу и высшие силы? И может ли человек управлять погодой по своему желанию лишь силой мысли?Опасные затмения«Рога Дьявола» взошли над Торонто, «Затмение Смерти» накрыло Кабул – в этом году пугающее затмение наблюдали над Афганистаном, Сирией, американской Калифорнией, турецким Измиром и российской Сибирью.