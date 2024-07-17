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Царьград

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Семья из Архангельской области вышла в финал конкурса "Семья года"

Семья из Архангельской области вышла в финал конкурса "Семья года"

Семья Головко представляет Архангельской области в финале конкурса видеороликов.Семья Головко из Коряжмы участвует в финале всероссийского конкурса видеороликов "Семья года", сообщают в правительстве региона в среду, 17 июля.

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