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Концерты Брежневой в СНГ оказались под угрозой провала

Концерты Брежневой в СНГ оказались под угрозой провала

Певица Вера Брежнева решила приехать со своими концертами в Казахстан и Узбекистан. Однако, учитывая потерю популярности в последние три года, ее планы дать масштабные представления претерпели жуткое фиаско.

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