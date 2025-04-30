Концерты Брежневой в СНГ оказались под угрозой провала

Певица Вера Брежнева решила приехать со своими концертами в Казахстан и Узбекистан. Однако, учитывая потерю популярности в последние три года, ее планы дать масштабные представления претерпели жуткое фиаско.
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