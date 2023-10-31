КППС: убираем ржавчину по-крымски

Европейцы с японцами давно и дружно от нас сбежали, корейцы собирают вещички и готовятся отправиться восвояси, отечественные заводы ассортиментом не балуют – остаются многочисленные «китайцы» по, мягко говоря, высокой цене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии