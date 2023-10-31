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За рулем

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КППС: убираем ржавчину по-крымски

КППС: убираем ржавчину по-крымски

Европейцы с японцами давно и дружно от нас сбежали, корейцы собирают вещички и готовятся отправиться восвояси, отечественные заводы ассортиментом не балуют – остаются многочисленные «китайцы» по, мягко говоря, высокой цене.

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