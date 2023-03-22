Слово и дело

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Хирург Шестаков признался, что не видит оснований для позитива в ситуации с Костомаровым

Хирург Шестаков признался, что не видит оснований для позитива в ситуации с Костомаровым

Фигурист Роман Костомаров, госпитализированный в начале января, продолжает бороться за жизнь. Хирург Андрей Шестаков заявил, что не видит оснований для позитива в ситуации со спортсменом.

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