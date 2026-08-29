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Царьград

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SHOT сообщает: Малыш травмировался на горке в Горно-Алтайске

SHOT сообщает: Малыш травмировался на горке в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске 27 августа двухлетний мальчик потерял часть пальца на металлической горке. Родители оперативно доставили ребёнка в больницу, где ему провели операцию.

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