Глава офиса Зеленского Ермак: Украина начала получать от западных союзников тяжелую военную технику

Киевская сторона начала получать от своих западных союзников тяжелую военную технику. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Андрей Ермак, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
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