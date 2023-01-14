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Глава офиса Зеленского Ермак: Украина начала получать от западных союзников тяжелую военную технику

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина начала получать от западных союзников тяжелую военную технику

Киевская сторона начала получать от своих западных союзников тяжелую военную технику. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Андрей Ермак, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

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