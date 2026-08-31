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Царьград

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Плюс 10% к пенсии за год: в Соцфонде раскрыли способ увеличить сумму выплаты

Плюс 10% к пенсии за год: в Соцфонде раскрыли способ увеличить сумму выплаты

Если гражданин отложит оформление пенсии на один год и продолжит работать, сумма ежемесячного пособия вырастет примерно на 10%.

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