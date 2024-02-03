Какие два слова категорически нельзя говорить телефонным мошенникам

Фразы могут использовать против васКоличество мошеннических звонков на телефоны россиян не уменьшается, и, казалось бы, все давно предупреждены о последствиях разговора с незнакомцами, однако регулярно на удочку злоумышленников попадаются многие граждане.
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