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  • Vitalich
    Кол осиновы ему в анус, со стразами естественноКиркоров захотел,...
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    Главпидар гикак не уймётсяКиркоров раскрыл ...

Какие два слова категорически нельзя говорить телефонным мошенникам

Фразы могут использовать против васКоличество мошеннических звонков на телефоны россиян не уменьшается, и, казалось бы, все давно предупреждены о последствиях разговора с незнакомцами, однако регулярно на удочку злоумышленников попадаются многие граждане.

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