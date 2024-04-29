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«В этом вся Вethesda»: в Fallout 3 уже 15 лет неправильно светит Cолнце из-за ошибки в о...

«В этом вся Вethesda»: в Fallout 3 уже 15 лет неправильно светит Cолнце из-за ошибки в о...

«В этом вся Вethesda»: в Fallout 3 уже 15 лет неправильно светит Cолнце из-за ошибки в одном символе кодаПользователь Reddit JBozART указал на проблему в работе освещения в Fallout 3, которую Bethesda Game Studios игнорирует уже больше 15 лет.

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