Кожемяко опроверг угрозу туристам от акул в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что акулы в регионе не представляют угрозы для туристов. По его словам, за всю историю Приморского края достоверных случаев нападений акул не зафиксировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто тащит предате...
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым