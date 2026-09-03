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Царьград

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Кожемяко опроверг угрозу туристам от акул в Приморье

Кожемяко опроверг угрозу туристам от акул в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что акулы в регионе не представляют угрозы для туристов. По его словам, за всю историю Приморского края достоверных случаев нападений акул не зафиксировано.

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