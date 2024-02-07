Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
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«Русские сами будут рвать себя своими собственными когтями»

«Русские сами будут рвать себя своими собственными когтями»

Печальный итог европейского выбора Раскол Русского мира Основа польской доктрины: 1) есть особая украинская идентичность (Как возникло украинство), «украинцы» – это не русские, которые живут в «Московии»; 2) «Москали-московиты» – потомки финно-угров и тюрков, они не являются подлинными славянами-русскими.

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