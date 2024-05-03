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Аскаров пропустил 5 шайб от «Техаса» в 1-м матче плей-офф АХЛ за фарм «Нэшвилла»

«Милуоки» проиграл «Техасу» в первом матче полуфинала дивизиона в Кубке Колдера (3:6, 0-1 в серии до 3 побед).

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