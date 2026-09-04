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Бомбили ВПК, ТЭК, логистику и порты: Минобороны отчиталось об ударах по Украине

Бомбили ВПК, ТЭК, логистику и порты: Минобороны отчиталось об ударах по Украине

Российские войска в течение недели нанесли один массированный и 17 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

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