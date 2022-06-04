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В МО РФ сообщили о поражении центра артподготовки ВСУ в Сумской области

В МО РФ сообщили о поражении центра артподготовки ВСУ в Сумской области

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что центр артподготовки ВС Украины (ВСУ) в Сумской области, где работали иностранные инструкторы, поражен высокоточными ракетами воздушного базирования.

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