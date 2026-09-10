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Царьград

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Очевидцы описали мощные взрывы при атаке ВСУ на Сочи 9 сентября

Очевидцы описали мощные взрывы при атаке ВСУ на Сочи 9 сентября

9 сентября катера ВСУ атаковали Сочи, вызвав сильные взрывы и разрушения. Очевидцы сравнили удар с землетрясением.

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