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FT рассказала о «крейсеризации» новых российских БПЛА

FT рассказала о «крейсеризации» новых российских БПЛА

Грань между дронами и крылатыми ракетами стирается, в беспилотниках, возможно, будут применять стелс-технологииНовые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели гораздо чаще, чем их предшественники с винтовыми двигателями, обходят системы ПВО, сообщает Financial Times.

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