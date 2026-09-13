FT рассказала о «крейсеризации» новых российских БПЛА

Грань между дронами и крылатыми ракетами стирается, в беспилотниках, возможно, будут применять стелс-технологииНовые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели гораздо чаще, чем их предшественники с винтовыми двигателями, обходят системы ПВО, сообщает Financial Times.
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