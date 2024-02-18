Актера Алексея Панина арестовали за призывы к терроризму

Актера Алексея Панина арестовали по обвинению в призывах к террористической деятельности. Действия Панина рассматриваются как серьезное нарушение законодательства, предусмотренное частью второй статьи 205.
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