Глава МИД Турции Фидан сообщил, что Россия и Украина договорились о новой встрече

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о проведении нового раунда переговоров, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи в Стамбуле в пятницу.
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