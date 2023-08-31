Экс-аналитик ЦРУ Биб назвал грубую ошибку Байдена в отношении Путина

AB

Anlrey Boracow

Этот аналитик ЦРУ по России Джордж Биб типичный продукт студии "Юниверсал Пикчерс"(Голливуд). Где, интересно, он черпает информацию для анализа? В унитазе? Кто из нормальных людей, в здравом уме и твердой память сможет выдать такое - "...американская администрация может принять решение начать вооруженный конфликт с Россией, чтобы президент США Джо Байден мог сохранить власть в стране..."? Если эта самая администрация Байдена примет решение на вооруженный конфликт с Россией, то какую власть и в какой стране она сохранит или попытается сохранить? После начала вооруженного конфликта(войны) между США и РФ про что то там вообще говорить весьма затруднительно. Обмен ядерными и термоядерными ударами от государственности мало что оставит. Шанс сохранить власть у того же Байдена будет только над своим окружением в бомбоубежище! За пределами бомбоубежища, по определению, ни какой власти у Байдена не останется. Про Россию я не говорю, нам тоже мало не будет. А вообще тут всего три варианта: 1-й вариант, это идиот этот аналитик ЦРУ по России Джордж Биб; 2-й вариант, это маразматик и идиот сам Байден; 3-й вариант, это оба идиоты и Байден и аналитик Биб.