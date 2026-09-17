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В России сократят досмотр грузовиков на границе до десяти минут

В России сократят досмотр грузовиков на границе до десяти минут

В России планируют сократить время досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через государственную границу с нынешних 35—50 до десяти минут.

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