ОАЭ, Саудовская Аравия, Марокко и Бахрейн отказались от нефтяного эмбарго

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко и Бахрейн на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества отвергли предложение о введении нефтяного эмбарго в отношении Израиля.
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